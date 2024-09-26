وزيب بوريل: 200 ألف لبناني على الطرق للهروب من الهجمات الإسرائيلية

كتب- محمد فتحي:

أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تضامن بلاده بشدة مع الشعب اللبناني الذي يعيش أوضاعا مأساوية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف بوريل خلال كلمته في مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لن يسفر عن نتائج إيجابية ويجب كسر موجة العنف.

وأشار إلى أن هناك ما يقارب من 200 ألف لبناني على الطرقات الآن للهرب من الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "لا ألوم طرفا على حساب آخر".

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن فصله عن الأحداث في قطاع غزة.