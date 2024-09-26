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إسرائيل: لن نسمح لـ إيران في الاستمرار بتهديد أمننا.. واستهداف لبنان لعدم تكرار هجوم 7 أكتوبر

03:16 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون

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وكالات

قال داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بلاده لن تسمح لإيران وأعوانها في المنطقة في الاستمرار بتهديد أمن إسرائيل، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف دانون في كلمته بجلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إن الآلاف من الإسرائيليين يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله، قائلا: "إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد خوض حرب شاملة، لكننا سنعمل على منع تكرار هجمات 7 أكتوبر، ولن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب.

واعتبر أن إيران هي العنكبوت في مركز شبكة العنف ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نفكك هذا التهديد.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد دانون في حديثه بالأمم المتحدة أن إسرائيل التي تشن غارات غير مسبوقة ضد حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، تفضّل حلا دبلوماسيا يتيح عودة سكان مناطقها الشمالية إلى ديارهم.

وأوضح دانون: "إذا تمكنّا من تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية، فسيكون ذلك أفضل لإسرائيل، وسيكون أفضل للبنان"، لافتا إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية "فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، وفقا للقانون الدولي".

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