نجيب ميقاتي: الاحتلال يستبيح لبنان.. وأعداد الشهداء والمصابين في ارتفاع مستمر

كتب- محمد فتحي:

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح لبنان، لافتا إلى أن أعداد الشهداء والمصابين بلبنان في ارتفاع مستمر، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف ميقاتي خلال جلسه طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن تهجير الآلاف من منازلهم، لافتا إلى أن لبنان واجه تاريخا طويلا من العدوان الإسرائيلي وسيواصل الصمود أمام الاحتلال.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني بحق لبنان في السيادة واستعادة أراضيه المحتلة وحفظ القيم الدولية والإنسانية، لافتا إلى أن انتهاكات الاحتلال المستمرة تقوض كل الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما طالب رئيس الوزراء اللبناني، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.