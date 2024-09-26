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سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: الآلاف يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله

02:47 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون

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وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، خلال جلسه طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، إن الآلاف من الإسرائيليين يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باستخدام القوة الكاملة ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وأفاد نتنياهو: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة، نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لدخول محتمل إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

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