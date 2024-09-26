نجيب ميقاتي: لبنان تواجه انتهاكات إسرائيلية.. ويجب الضغط لوقف إطلاق النار

وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن لبنان تواجه انتهاكات إسرائيلية لسيادة الدولة اللبنانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال ميقاتي، إنه يجب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على كل الجبهات، ونؤكد حق لبنان في الاستقرار والأمن.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باستخدام القوة الكاملة ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وأفاد نتنياهو: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة، نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

ودعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لدخول محتمل إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".