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ممثل كوريا بمجلس الأمن: نرفض تصريحات إسرائيل بإقامة مستوطنات جنوب لبنان

02:31 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

غارات اسرائيل علي لبنان

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كتب- محمد فتحي:

أدان ممثل كوريا بمجلس الأمن، العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتدمير البنية التحتية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وطالب ممثل كوريا بمجلس الأمن، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونزع فتيل التصعيد بالشرق الأوسط، إذ رفض التصريحات الإسرائيلية بإقامة مستوطنات في الجنوب اللبناني.

كما طالب ممثل كوريا في مجلس الأمن باحترام سيادة لبنان واستقلاله وحدوده الدولية المعترف بها.

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