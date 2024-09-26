وزير خارجية فرنسا: نعمل مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار 21 يوما في لبنان

وكالات

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال "بارو" خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، إنه في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات.

ودعا بارو حزب الله وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت دون تأخير، مضيفا: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان".

وتابع: "لبنان الذي أصبح ضعيفا بالفعل لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله"، محذر من أن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للتباحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن وماكرون التقيا "لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ومنع حرب أوسع نطاقا".

وكان الرئيس ماكرون، قد قال الأربعاء، إن أكبر خطر الآن هو التصعيد في لبنان، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين "قتلوا دون مبرر".