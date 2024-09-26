وزير خارجية الجزائر: إسرائيل ترتكب كل الجرائم في لبنان مثلما فعلت بغزة

كتب- محمد فتحي:

أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر وغاشم أشبه بالعدوان على قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف وزير خارجية الجزائر أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة جماعية في غزة والضفة وتشعل الأزمات في دول الجوار، مطالبا بتحرك سريع لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يرتكب كل الجرائم في لبنان مثلما فعل في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان، إلى جانب غارة على منزل في المدينة الصناعية بقضاء صور جنوبي البلاد، وأخرى على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.