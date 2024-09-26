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وزير الخارجية الإيراني: ندعم حزب الله في الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل

01:45 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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كتب- محمد فتحي:

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المنطقة على شفا كارثة شاملة، لافتا إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لاستعادة السلام والأمن، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أمام مجلس الأمن، أنه يجب على قادة إسرائيل أن يفهموا أن جرائمهم لن تمر دون عقاب، لافتا إلى أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي حال اندلاع حرب شاملة في لبنان.

وأشار إلى أن إيران تدعم حزب الله في الدفاع عن لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان، إلى جانب غارة على منزل في المدينة الصناعية بقضاء صور جنوبي البلاد، وأخرى على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.

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