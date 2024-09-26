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دولة عربية تتأثر بانقطاع كابل النت البحري الدولي (تفاصيل)

12:00 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

انقطاع كابل النت البحري الدولي

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وكالات

كشفت هيئة الاتصالات في الكويت يوم الأربعاء، عن تعرض كابل بحري دولي يغذي البلاد بشبكة الإنترنت للقطع، ما سبب ضعفا شديدا في الخدمة بالبلاد.

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، إن الكابل البحري الدولي "فالكون" التابع لشركة "GCX" تعرض لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في السعودية، ما تسبب بضعف في جودة خدمات الانترنت في البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن القطع وقع في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية وأنها تنسق حاليا مع شركة "GCX" المالكة للكابل البحري لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاحه.

ونوهت بعملها مع مزودي خدمات الإنترنت في الكويت، على إعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.

وفي وقت سابق، كشفت الصحة الكويتية عن تعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني مشيرة إلى رصد تعطل بعض الأنظمة في بعض المنشآت الصحية والأنظمة الإدارية التابعة للوزارة.

وذكرت الوزارة، أنه بعد تتبع مسببات هذا العطل كشفت جهود الفرق الفنية عن محاولات اختراق إلكترونية لأنظمة وأجهزة الوزارة، حيث بادرت فورا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والمنشآت الصحية، والعمل بالمستندات المطبوعة المعدة مسبقا، والحفاظ على سلامة البيانات.

وأكدت الوزارة، استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح في وقت قياسي مقارنة بـ هجمات سيبرانية مماثلة لبعض المؤسسات حول العالم.

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