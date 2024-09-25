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BBC

شاهد لحظة انفجار الطائرة بدون طيار في ميناء إيلات الإسرائيلي

11:51 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ميناء إيلات الإسرائيلي

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وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد أثناء انفجار الطائرة بدون طيار التي انطلقت من العراق في ميناء إيلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسيرة أطلقت من العراق وانفجرت في ميناء إيلات ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه رصد طائرتين بدون طيار قادمتين من الشرق، لافتا إلى أن سفينة الصواريخ ساعر 5 اعترضت مسيرة وأخرى سقطت في مدينة إيلات.

وكان الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، أعلن إصابة إسرائيلي بجروح جراء انفجار مسيرة في إيلات.

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