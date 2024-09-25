وزير الخارجية يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وكالات

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع "أكيم شتاينر"، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتعاون على صعيد تطوير السياسات العامة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عبد العاطي إلى تطلع مصر لقيام البرنامج بزيادة مساهماته لدعم جهود مصر وخاصة في المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، تماشياً مع أولويات الحكومة المصرية.

وأكد عبد العاطي التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إذ تُعتبر مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي، والجهود التي تقوم بها مصر لمنع التصعيد، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها من خلال أجهزتها المختلفة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية لسكان القطاع.

كما أكد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالشأن السوداني، والأوضاع الإنسانية في السودان، مما يساهم في دعم الشعب السوداني خلال هذه المرحلة الراهنة.