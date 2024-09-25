في نفس مكان محاولة اغتياله.. حملة ترامب تعلن عودته إلى بنسلفانيا

وكالات

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب رسميًا عن خططه للعودة إلى بنسلفانيا، لإقامة تجمع حاشد في 5 أكتوبر.

وقالت الحملة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "سيرجع الرئيس دونالد ترامب إلى بنسلفانيا، ليعقد تجمعًا في نفس المكان الذي كان فيه على بُعد ربع بوصة من فقدان حياته قبل أقل من ثلاثة أشهر".

وحسب بيان الحملة، فإن الرئيس السابق خلال زيارته، سيكرم ذكرى كوري كومبيراتوري، الذي ضحى بحياته لحماية زوجته وبناته من الرصاص في ذلك اليوم، كما سيتعرف الرئيس ترامب على الأمريكيين الآخرين اللذان أصيبا على يد مطلق النار.

وقبل نحو 3 أشهر تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال أثناء تجمعا انتخابيا في مدينة بنسلفانيا، قتل على إثرها منفذ الهجوم إضافة إلى سقوط ضحايا نتيجة الهجوم.