حزب الله العراقي يحذر من عملية إسرائيلية داخل الأراضي العراقية

بغداد - (د ب أ)

حذر مسؤول بارز في كتائب حزب الله العراقي مساء اليوم الأربعاء، من احتمالية تعرض العراق إلى عدوان إسرائيلي داخل الأراضي العراقية.

وقال أبو علي العسكري المستشار الأمني في كتائب حزب الله العراقي: "نلاحظ نشاطا مكثفا في الأجواء العراقية من قبل الأمريكان والصهاينة وهذا ينبئ باحتمال تنفيذ عدوان صهيوني داخل العراق".

وأوضح "تجدد كتائب حزب الله تحذيرها بأن ردها لن يقتصر على الكيان فحسب بل يشمل كل مفاصل الوجود الأمريكي".

ودعا "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق إلى دعم فلسطين ولبنان بأن تزيد من منسوب عملياتها ومستوى تهديدها للعدو للمساهمة في تعجيل وكسر إرادة العدو العسكرية والأمنية".

كما دعا إلى أن تكون عمليات المقاومة "أكثر تأثيرا وإيلاما في هذه الحرب المعقدة إذ أن العمليات بشكلها الحالي لاتلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت نحو 400 عملية قصف بالطيران المسلح والصواريخ طالت قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا، فضلا عن قصف أهداف وقواعد وموانئ داخل إسرائيل والجولان، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.