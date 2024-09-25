نتنياهو: المفاوضات ستكون تحت النار وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا

تل أبيب - (د ب أ)

على خلفية التقارير بخصوص محادثات لوقف التصعيد في الوضع على الحدود الشمالية، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية مع وزراء في الحكومة إن "المفاوضات ستكون تحت النار فقط، وسنواصل ضرب حزب الله بالنار بكل قوتنا"، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ويجري البيت الأبيض محادثات ترمي إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها عدد من قادة دول العالم في نيويورك.