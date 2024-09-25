إعلان

BBC

نتنياهو: المفاوضات ستكون تحت النار وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا

10:31 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

تل أبيب - (د ب أ)

على خلفية التقارير بخصوص محادثات لوقف التصعيد في الوضع على الحدود الشمالية، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاورات أمنية مع وزراء في الحكومة إن "المفاوضات ستكون تحت النار فقط، وسنواصل ضرب حزب الله بالنار بكل قوتنا"، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ويجري البيت الأبيض محادثات ترمي إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها عدد من قادة دول العالم في نيويورك.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله البيت الأبيض إسرائيل الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبد العاطي يلتقي وزير خارجية المملكة المتحدة في نيويورك

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: تحقيق مصراوي يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا
سُجن في مصر 14 عاما.. إسرائيل تعلن عن وفاة الجاسوس روبرت داسا