مصر تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان

وكالات

طالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، المواطنين بتجنب السفر إلى لبنان.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تدعو وزارة الخارجية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى".

إلى جانب ذلك، دعت وزارة الخارجية المصريين المتواجدين في لبنان إلى الابتعاد عن مناطق التوترات، والبقاء على تواصل مع السفارة المصرية ببيروت، وكذلك اتباع تعليمات السلطات اللبنانية.

وأضافت: "كما تحث الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت".