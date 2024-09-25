البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصدر، اليوم الأربعاء، إن مقترحات التسوية الأمريكية تتضمن امتناع إسرائيل عن غزو بري وامتناع حزب الله عن إرسال قوات إلى الجنوب.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع نحو تسوية محددة زمنيا في الشمال هدفها التوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى، موضحة أن نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إن الحرب في الشمال قد تؤدي إلى تسوية تشمل أيضا استعادة الأسرى.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيبحثون تفويض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بالمصادقة على مناورات برية في لبنان، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمناورة برية والدخول لأرض "العدو" والقرى التي حولها حزب الله إلى موقع عسكري كبير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صدور قرار بتجنيد لوائي احتياط من أجل تنفيذ مهمات عملياتية على الجبهة الشمالية لمواصلة القتال ضد حزب الله في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس رفع مستوى شدة الهجمات في لبنان، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيعقد الليلة في قبو محصن داخل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية ضيقة قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن دعوة نتنياهو لعقد اجتماع بحضور كامل أعضاء الحكومة ربما يشير إلى وجود تصويت مرتقب على خطط عملياتية.