فيديو| إصابات بانفجار مسيرة في إيلات أطلقتها فصائل عراقية

وكالات

قالت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية"، اليوم الأربعاء، إنها هاجمت مدينة إيلات بالطائرات المسيرة قبل قليل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسيرة أطلقت من العراق وانفجرت في ميناء إيلات ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه رصد طائرتين بدون طيار قادمتين من الشرق، لافتا إلى أن سفينة الصواريخ ساعر 5 اعترضت مسيرة وأخرى سقطت في مدينة إيلات.

وكان الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، أعلن إصابة إسرائيلي بجروح جراء انفجار مسيرة في إيلات.