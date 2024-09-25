روسيا تستعد لتجنيد مشتبه بهم جنائيًا للقتال في أوكرانيا

موسكو – (د ب أ)

وافق المشرعون الروس على مشروع قانون يستهدف توسيع شبكة التجنيد لتضم المزيد من الأشخاص في الجيش من أجل التعامل مع نقص الجنود المشاركين في الحرب ضد أوكرانيا.

ويسمح القانون، الذي أقره مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى للبرلمان في موسكو اليوم الأربعاء، بعد يوم من تمريره في مجلس النواب (الدوما)، للمشتبه في ارتكابهم جرائم متنوعة بتجنب المحاكمة وصدور أحكام بحقهم من خلال الالتحاق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية.

وكان في السابق يسمح للسلطات بتجنيد الأشخاص الذين تمت إدانتهم بالفعل فقط، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتؤكد هذه الخطوة المشكلات التي تواجهها القوات المسلحة فيما يتعلق بعدد الجنود، ولا يحصل الجيش الروسي على ما يكفي من الجنود الجدد لمواكبة الخسائر في الخطوط الأمامية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، حسبما قال ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين ووزارة الدفاع في وقت سابق.

وقد سعى الكرملين إلى تجنب إعلان موجة جديدة من التعبئة، واعتمد بدلا من ذلك على زيادة مكافآت التجنيد والمناشدات الوطنية وغير ذلك من الحوافز الخاصة بالتجنيد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استدعى 300 ألف جندي احتياط في سبتمبر 2022، مما أدى إلى تصاعد القلق بين الروس بشأن الحرب وخروج مئات الآلاف من الروس إلى خارج البلاد.