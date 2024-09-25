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BBC

ليبيا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

09:05 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

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وكالات

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إن ليبيا انضمت إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لضمان محاسبتها على جرائمها.

وحذر المنفي من توسع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار المنفي إلى أن ليبيا تحتاج إلى دعم دولي للحوار وصولا لإجراء الانتخابات على قاعدة أن الليبي هو من يختار من يمثله، معربا عن استعداده للتعاون الدولي لضمان أمن الحدود وتنسيق الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي الليبي عمل على حلول توافقية لتوحيد الصف لكنه اصطدم بانقسام مؤسسي زاد من تعقيد المشهد السياسي.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية الهجرة غير الشرعية
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