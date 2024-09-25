بمساعدة مصر وقطر.. واشنطن تدفع بخطة لوقف القتال لمدة تصل إلى 4 أسابيع

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مفاوضين عرب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تدفع بخطة لوقف القتال لمدة تصل إلى 4 أسابيع بمساعدة شركاء كمصر وقطر.

وصرحت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعمل بشكل عاجل للتوسط في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن قريبة للغاية من الانتهاء من خطتها لتهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، لافتا إلى أن واشنطن تحاول إبقاء المفاوضات سرية لتجنب تعريض المحادثات الهشة للخطر.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لحكومته للتعاون مع الجهود الأمريكية، موضحا أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر على أساس أن أي اتفاق يجب أن يسمح بعودة سكان الشمال.

ولفت مسؤول إسرائيلي، إلى أن مبعوث البيت الأبيض عاموس هوكشتين منخرط بالمحادثات، مشيرا إلى أن واشنطن لا تتواصل مباشرة مع حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار مصدر أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي، أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

ولفت "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إلى أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.