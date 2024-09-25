بموافقة نتنياهو.. مبادرة أمريكية لوقف القتال بلبنان واستئناف مفاوضات الأسرى

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار مصدر أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي، أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

ولفت "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إلى أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.