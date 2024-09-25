وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 مصابًا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على لبنان

وكالات

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، ارتقاء 51 شهيدا وإصابة 223 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 23 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي شنها اليوم على لبنان.

وأفادت الصحة اللبنانية، بأن أكثر من 95 أُصيبوا خلال الغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان اليوم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء أكثر من 100 غارة جوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي.