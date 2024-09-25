بلينكن: يجب التنسيق والعمل لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن خطر التصعيد في المنطقة حاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة تركز بشدة على ذلك.

وأشار بلينكن إلى أن الدبلوماسية وجهود واشنطن المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ممتنة لشركائها خاصة قطر ومصر على الجهود الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، موضحا أن يتعين على الجميع مواصلة الضغط على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة التنسيق والعمل لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، مطالبا جميع الأطراف على استخدام النفوذ الذي لديها للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد.