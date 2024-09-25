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رئيس مجلس النواب اللبناني: الـ24 ساعة القادمة ستكون حاسمة

03:59 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

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(وكالات)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن الـ24 ساعة المقبلة ستكون "حاسمة" لتحديد فشل مساعي التهدئة في لبنان أو نجاحها.

وعقد نبيه بري مشاورات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي عبر الهاتف لبحث الأوضاع الميدانية والسياسية بعد العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 23 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأها منذ وقت مبكر صباح اليوم، على عدة مناطق في جنوب وغرب لبنان.

نبيه بري مجلس النواب اللبناني لبنان نجيب ميقاتي
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