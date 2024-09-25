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المرشد الإيراني: لا مؤشرات على هزيمة حزب الله

03:15 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)

قال المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى أي مؤشرات تدل على هزيمة حزب الله اللبناني، رغم مقتل عدد من القادة رفيعي المستوى، في هجمات شنتها إسرائيل.

وقال آية الله علي خامنئي، في فعالية خاصة بالمحاربين القدماء، في طهران "لا شك أنها كانت خسارة لحزب الله، لكنها لم تكن خسارة تؤدي إلى هزيمته".

وأضاف أن القوة التنظيمية والبشرية لحزب الله أكبر بكثير، قائلًا إن قتل واستهداف المدنيين لا يدل إلا على خسارة إسرائيل أمام المقاومة .

وحذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من الاستخفاف بحزب الله وكتب على منصة إكس "حزب الله قادر على تدمير قواعد ومستعمرات النظام الإسرائيلي".

وينظر إلى حزب الله بوصفه الحليف الأهم لإيران في الشرق الأوسط، منذ سنوات كثيرة ، لكن مراقبين يستبعدون أن تسارع طهران إلى مساعدته، حال اندلاع حرب بينه وبين إسرائيل.

إيران طهران حزب الله
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