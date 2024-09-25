استشهاد 15 شخصًا جراء غارات الاحتلال على لبنان اليوم

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد 15 لبنانيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ صباح اليوم.

وأفادت الصحة اللبنانية، أنه تمت إصابة 56 آخرين في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المناطق في جبل لبنان وجنوبه.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين" في جنوب لبنان "أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة سبعة وعشرين شخصاً بجروح".

وأعلن المركز أن الغارة الإسرائيلي اليوم على بلدة بنت جبيل جنوب لبنان " أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص" ، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على بلدة جون قضاء الشوف "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح".

وكشف المركز عن أن الغارة الإسرائيلية اليوم على بلدة عين قانا جنوب لبنان "أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح".

وأفاد مركز عمليات الطوارئ أن الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان في جبل لبنان أدت إلى" استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح".

يذكر أن الطيران الحربي شنّ مئات الغارات منذ الإثنين الماضي استهدفت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك شرق لبنان، ولا تزال هذه الغارات مستمرة حتى اليوم.