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إصابة ووفاة 550 شخصًا بمرض معد في أفغانستان

02:12 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

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كابول - (د ب أ)

قال مسؤولون في مجال الصحة في ولاية باروان الأفغانية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 500 شخص، في منطقة شينواري، أصيبوا بمرض معد غير محدد.

وذكر حكمت الله شميم، المتحدث باسم حاكم ولاية باروان، أن هؤلاء الأفراد يعانون من المرض، منذ عدة أيام في المنطقة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر مسؤولون إقليميون في ولاية باروان أن 50 شخصا فقدوا حياتهم بسبب هذا المرض.

ووصف أطباء في ولاية باروان أعراض هذا المرض المعدي وغير المعروف بالشعور بالضعف وألم في الذراعين والساقين والإسهال والحمى.

وقالت السلطات الصحية أيضا إن حالة المصابين بهذا المرض المعدي حرجة.

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