استشهاد وإصابة 12 لبنانيًا في غارة إسرائيلية على جبل لبنان

بيروت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرون في حصيلة أولية لغارة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة في جبل لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم بلدة المعيصرة في كسروان في جبل لبنان أدت في حصيلة أولية إلى" استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ مئات الغارات منذ الاثنين الماضي استهدفت العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك شرق لبنان، ولا تزال هذه الغارات مستمرة حتى اليوم.