جيش الاحتلال يُعلن تنفيذ موجة "واسعة" من الغارات الجوية على لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ينفذ موجة "واسعة" من الغارات الجوية ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 40 صاروخا من لبنان على منطقة صفد، في أحدث وابل من إطلاق الصواريخ، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، لكن سقط صاروخ واحد على الأقل على منزل وأحدث أضرارا فيه.

وأضاف أنه سيقدم تفاصيل لاحقا.

وكان حزب الله، قد أعلن في بيان صباح اليوم الأربعاء أن عناصره استهدفوا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ ‏باليستي من نوع "قادر 1".

وقال حزب الله في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة

وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه،

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.