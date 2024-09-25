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الصين تطلق صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا

12:40 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الصين تطلق صاروخًا باليستيًا ارشيفية

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بكين - (د ب أ)

أطلق الجيش الصيني، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا عابرا للقارات يحمل "رأسا حربيا وهميا" في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الصينية.

وأطلقت قوة الصواريخ التابعة للجيش الصيني الصاروخ صباح اليوم، وقالت الوزارة في بكين إن الصاروخ "سقط في المناطق البحرية المتوقعة".

وقالت الوزارة: "هذا الإطلاق التجريبي هو ترتيب روتيني في خطتنا التدريبية السنوية. وهو يتماشى مع القانون الدولي والممارسات الدولية".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، تشانج شياوجانج، أن اختبار الصاروخ لم يكن موجها ضد أي دولة أو هدف محدد.

وقال الجيش إنه تم إبلاغ الدول المتضررة من إطلاق الصاروخ مسبقا.

والهدف من الإطلاق هو اختبار أداء الأسلحة والتدريب العسكري.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى حول نوع الصاروخ والمنطقة المحددة للاختبار.

وكان الإعلان غير عادي، حيث لم يعرف سوى القليل بشأن تجارب الصواريخ الباليستية.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي، يمكن أن تملك الصين أكثر من 500 رأس نووي، وربما تواصل توسيع ترسانتها.

وهذا يعني أن الصين مازالت تملك عددا أقل بكثير من الرؤوس النووية ، مقارنة بما تملكه أمريكا وروسيا.

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