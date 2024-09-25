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BBC

مقتل 419 شخصًا جراء فيضانات ميانمار

12:03 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

فيضانات ميانمار

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نايبيداو - (د ب أ)

قالت الحكومة العسكرية في ميانمار، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات الأخيرة أودت بحياة 419 شخصًا في تسعة أقاليم، أي نحو ضعف الأرقام السابقة.

وأفاد نائب رئيس المجلس العسكري سو وين، في بيان، أن الفيضانات الناتجة عن الإعصار ياجي والموسم المطير الجنوبي الغربي طالت أكثر من 14 ألف شخص في 54 بلدة وأغرقت 750 ألف فدان من حقول الأرز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سو وين القول إن الحكومة خصصت 30 مليار كيات لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وسوف يعاد فتح المدارس في أكتوبر.

وقدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو 890 ألف شخص.

وأضاف التقرير "فيما يواصل الوضع التطور مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة... من المتوقع أن يرتفع عدد المتضررين والقتلى".

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