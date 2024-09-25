وزير الأشغال اللبناني يؤكد استمرار العمل بمطار بيروت

بيروت - (د ب أ)

قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، اليوم الأربعاء، إن "مطار بيروت مستمر بالعمل، وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها، ولكن بالنسبة لنا المطار مستمر بالعمل والمغادرون والواصلون إلى المطار بالآلاف".

ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن حمية قوله في تصريحات من المطار اليوم، إن "مطار بيروت الدولي مستمر بالعمل على قدم وساق، كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم".

وأشار الى أن "العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين، والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية".