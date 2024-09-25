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BBC

لإجلاء رعاياها من لبنان.. بريطانيا ترسل 700 جندي إلى قبرص

11:32 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بريطانيا تجلي رعاياها من لبنان أرشيفية

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لندن - (د ب أ)

أرسلت المملكة المتحدة، نحو 700 من جنودها إلى قبرص، في حالة وجود حاجة إلى القيام بإخلاء طارئ لرعاياها من لبنان في ظل استمرار تصاعد أعمال القتال بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وتم حث البريطانيين على مغادرة لبنان، ولكن بسبب تعليق شركات الطيران للرحلات إلى البلاد بسبب أعمال العنف المتصاعدة، فمن الممكن أن يتم قطع طرق الهروب التجارية في ظل تدهور الوضع.

ويأتي نشر القوات في قبرص، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة البريطانية المرحلة الأولى من خطتها الطارئة، من خلال دعم من فريق عسكري من قوة الحدود، ومسؤولين من وزارة الخارجية.

وتحتفظ القوات الجوية الملكية بطائرات ومروحيات نقل في وضع الاستعداد، لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، عن نقل القوات مساء أمس الثلاثاء، بعد عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة للحكومة (كوبرا)، في وقت سابق من اليوم.

بريطانيا تجلي رعاياها من لبنان بريطانيا ترسل 700 جندي إلى قبرص القتال بين إسرائيل وحزب الله شركات الطيران للرحلات
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