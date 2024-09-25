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لا تعودوا إلى منازلكم.. الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لسكان القرى اللبنانية

07:57 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في منشور سكان القرى اللبنانية الحدودية عدم العودة إلى منازلهم، بحسب سكاي نيوز.

وجاء في المنشور: "إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين اخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم بسبب وجود أسلحة أو عناصر لحزب الله. غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم لا تعودوا إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

وخلال الأيام الأخيرة، خاضت إسرائيل وحزب الله أشد المعارك بينهما منذ حرب 2006 في لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قال إنها قتلت قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي.

وتكبد حزب الله خسائر فادحة مع مقتل العديد من كبار قادته العسكريين وتعرض أنظمة اتصالاته للخطر.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من ترسانة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة خلال الأيام القليلة الماضية.

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