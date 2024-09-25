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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق صاروخ واحد من لبنان اتجاه تل أبيب

06:58 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

إطلاق صواريخ- أرشيفية

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وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم إطلاق صاروخ واحد من لبنان باتجاه تل أبيب وتم إسقاطه، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب "صاروخ باليستي".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة "غوش دان" في تل أبيب ووسط إسرائيل، نتيجة الصواريخ التي تسقط على هذه المناطق من لبنان.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز، فإنه لا يوجد معلومات عن وقوع إصابات من جراء إطلاق صاروخ على تل أبيب وبالأرجح تم إسقاطه.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب ناجمة عن اعتراض صواريخ.

ودوت قبل قليل، صفارات الإنذار، في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل.

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