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BBC

لا يمكن أن يمر دون رد.. ماذا قال الرئيس الإيراني عن إرهاب إسرائيل في لبنان؟

04:22 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إرهاب إسرائيل في لبنان لا يمكن أن يمر دون رد، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف الرئيس الإيراني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب، دعيا إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار.

وانتقد الرئيس الإيراني إسرائيل قائلا: "إنها ارتبكت إبادة جماعية في غزة"، لافتا إلى أن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورا.

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ هجوم حركة "حماس" المتحالفة مع إيران على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ومع زيادة دعم طهران للحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وقال برشكيان: "نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة، وتعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".

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