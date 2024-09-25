مدير وكالة الطاقة الذرية يعتزم زيارة طهران أكتوبر المقبل.. ما القصة؟

كتب- محمد فتحي:

أعلن رافائيل جروسي مدير وكالة الطاقة الذرية، عزمه زيارة طهران في أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف مدير وكالة الطاقة الذرية: "نرى رغبة من المسؤولين الإيرانيين لمعاودة الانخراط بطريقة أكثر جدية في مفاوضات الملف النووي".

وأشار إلى أنه يجب البدء في الإعداد الآن لمفاوضات مستقبلية محتملة بين الغرب وإيران، قائلا: "أية محادثات نووية مستقبلية ستكون مختلفة عن الاتفاق النووي لعام 2015 مع دور أكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد مدير وكالة الطاقة الذرية، أن إيران تواصل تطوير برنامج نووي على نحو منتظم.