استهدفت 9 منازل.. استشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وكالات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت 9 منازل في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتم تسجيل انفجارات ناجمة عن نسف مبان سكنية في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات محيط مدينة الأسرى وسط قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، مساء الثلاثاء، مقتل 2 من عناصرها في جنوب لبنان، موضحة في بيان أنها تنعى "الشهيد المجاهد حسين موسى بلاوني، 33 عاما، والشهيد المجاهد مؤيد أحمد محمد، 26 عاما، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود– ساحة سورية، والذين ارتقوا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهم لواجبهم القتالي.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إلى 41 ألفا و467 قتيلا و95 ألفا و921 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت حركة "حماس" في بيان وجهته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الثلاثاء، أنها تتوقع خطوات عملية وتحرك فوري لوضع حد للحرب في غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار.