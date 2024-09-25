بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة لبنان وعدم السفر إليها

وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة نصحت البريطانيين بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقالت الوزارة في بيان: "سينتقل نحو 700 جنديا بريطانيا إلى قبرص في الساعات القادمة مع استمرار الحكومة في إعداد خططتها للطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".

كانت الولايات المتحدة قد حثت رعاياها قبل 3 أيام على مغادرة لبنان، ثم أعادت التأكيد أمس الثلاثاء على من تبقى منهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي، في تحديث لنصائح السفر المتعلقة بلبنان نظرا للطبيعة غير المتوقعة للنزاع المستمر بين حزب الله وإسرائيل والتفجيرات الأخيرة في كافة أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، تحض السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان بينما خيارات النقل التجاري لا تزال متاحة.

وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر رحلات تجارية، ولكن بطاقة استيعابية منخفضة. وفي حال أزداد الوضع الأمني سوءا، فإن الخيارات التجارية للمغادرة قد تصبح غير متاحة".

وتتصاعد وتيرة الاشتباكات والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ يتبادل الجانبان الضربات، على وقع التوترات الإقليمية التي كانت قد بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ صباح الإثنين هجمات عنيفة على لبنان تقول إنها تستهدف من خلالها حزب الله وأسلحته، وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية حتى الآن عن استشهاد 569 لبنانيا بينهم أطفال ونساء ومسعفون.

وأمس الثلاثاء، وفي أحدث عملياته أعلن حزب الله شن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة عتليت، التابعة للبحرية الإسرائيلية، جنوبي حيفا.