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BBC

غارة إسرائيلية تستهدف مستودعا بين بلدتي الجية والسعديات في لبنان

01:40 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات

وقعت قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

وحلق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض، إذ ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن انفجارات سمعت في بيروت.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الغارة الإسرائيلية على الجية استهدفت مستودعا في المنطقة.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الغارة الإسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على بعد 75 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سيارات إسعاف توجهت إلى الجية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبنى سكني ووقوع إصابات.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الثلاثاء أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله "يقترب من نصف مليون" نازح.

من جانبه، أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه إلى 558 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، في أعلى حصيلة تسجّل في يوم واحد منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

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