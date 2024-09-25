فصل عراقية تطلق طائرة مسيرة على هدف إسرائيلي بمنطقة الأغوار

وكالات

أعلنت فصائل مسلحة عراقية، قبل قليل، إطلاق طائرة مسيرة على هدف إسرائيلي بمنطقة الأغوار، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

في المقابل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن انفجارات سمعت في بيروت، وفقا لسكاي نيوز.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الغارة الإسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على بعد 75 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سيارات إسعاف توجهت إلى الجية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبنى سكني ووقوع إصابات.