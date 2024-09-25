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BBC

غارة إسرائيلية على جنوبي بيروت وأنباء عن سقوط إصابات

01:17 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية

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وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، قبل قليل، بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن انفجارات سمعت في بيروت، وفقا لسكاي نيوز.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الغارة الإسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على بعد 75 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سيارات إسعاف توجهت إلى الجية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبنى سكني ووقوع إصابات.

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