لبنان: نزوح عشرات الآلاف بسبب الغارات الإسرائيلية

بيروت - (د ب أ)

أفادت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء بأن عشرات الآلاف من الأشخاص في لبنان نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية.

وقال وزير البيئة ناصر ياسين إن 27 ألفا من النازحين لجأوا إلى ملاجئ الطوارئ جنوبي لبنان وفي قرية البقاع شرقي لبنان.

وتم تحويل أكثر من 250 مدرسة سريعا إلى ملاجئ طوارئ لهذا الغرض، ومنذ ذلك الحين تم توزيع إمدادات الإغاثة الأساسية ومستلزمات النظافة الشخصية على حوالي 20 ألف شخص، وهناك نقص في المراتب على نحو خاص في الملاجئ.

كان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن عدد الضحايا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في عدة مناطق لبنانية ارتفع إلى 558 شهيدا و1835 جريحا.

وتعرضت أهداف تابعة لحزب الله لهجمات إسرائيلية أمس الاثنين، هى الأعنف على لبنان منذ آخر حرب كبرى اندلعت بين إسرائيل وحزب الله، حليف إيران في لبنان، في عام 2006.