خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي

وكالات

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو، الثلاثاء، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحده بنيويورك.

وأشاد وزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث، ومكافحة الإتجار غير المشروع فيه، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الفنية لليونسكو.

كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل اليونسكو في المنطقة.

من ناحية أخري، أشاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر واليونسكو اتصالا بمبادرة التكيف المائي الصادرة عن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ "كوب 27"، ودعا للعمل المشترك لتسريع الخطوات التنفيذية للمبادرة.