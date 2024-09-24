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BBC

بطلب من فرنسا.. مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة طارئة بشأن لبنان

11:57 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

فرنسا

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، مساء الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان بطلب من فرنسا.

وتصاعدت الأوضاع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في أعقاب تفجيرات أجهزة "البيجر" و"ووكي توكي" التي أسفرت عن استشهاد مدنيين لبنانيين إلى جانب قيادات في الجامعة الموالية لإيران.

وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله، إسرائيل المسؤولية عن الهجمات السيبرانية التي أفضت إلى الحادث، غير أن حكومة الاحتلال لم تعلق على الواقعة ولم تتبنى الهجوم بشكل مباشر.

وردا على ذلك، كثف حزب الله هجماته على مستوطنات الشمال الإسرائيلي، ونفذ هجمات بصواريخ ومسيرات وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه غير مسبوق منذ بدء الاشتباكات بين الجانبين في 8 أكتوبر الماضي.

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