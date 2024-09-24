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نتنياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

11:50 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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نيويورك - (د ب أ)

أرجأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا زيارته إلى الأمم المتحدة على خلفية تصاعد الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

وبدلا من الوصول إلى نيويورك غدا الأربعاء، سيصل نتنياهو بعد غد الخميس ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم الجمعة، حسبما أعلن السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون.

وقد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، مما دفع نتنياهو إلى إرجاء وصوله إلي نيويورك الذي كان مقررا في الأصل اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 550 شخصا، من بينهم أطفال وعاملون في المجال الصحي.

وتسعى إسرائيل إلى منع حزب الله اللبناني من تهديد منطقة الحدود مع لبنان.

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