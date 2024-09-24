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مهددًا بفرض رسوم باهظة.. ترامب: شركات السيارات الألمانية يجب أن تكون أمريكية

11:28 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

يتودد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب للشركات الدولية لبناء مصانع في الولايات المتحدة مع وعود بإعفاءات ضريبية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الألمانية.

وقال المرشح الجمهوري والرئيس السابق في تجمع انتخابي في مدينة سافانا بولاية جورجيا المتأرجحة اليوم الثلاثاء: "أرغب في أن تصبح شركات السيارات الألمانية شركات سيارات أمريكية".

وقال المرشح، 78 عاما، إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، سيقدم عرضا لكل الشركات الكبيرة.

وأوضح ترامب: "سأقدم لكم أقل الشرائح الضريبية، وأقل تكلفة للطاقة وأقل الأعباء التنظيمية وإمكانية وصول حرة إلى أفضل أسواق العالم وأكبرها، لكن إذا صنعتم منتجكم هنا في أمريكا".

وأشار إلى أن الشرط المسبق لذلك هو أن توظف الشركات عمالا أمريكيين.

وأضاف ترامب: "إذا لم تصنعوا منتجكم هنا، سيتعين عليكم سداد رسوم، رسوم كبيرة للغاية، عندما ترسلوا منتجكم إلى الولايات المتحدة".

وانتقد العديد من الاقتصاديين الأمريكيين فكرة ترامب بشأن الرسوم، مشيرين إلى أنها تصل إلى ضريبة على المستهلكين، حيث يظهر التاريخ أنه عادة ما يتم تكبيد المستهلك النهائي هذه الرسوم.

وكرر ترامب حديثه عن أن ألمانيا عادت إلى استخدام الفحم في مصانعها بعد فشلها في التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، لكن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن البلاد ستتوقف عن استخدام الفحم بحلول 2038 على أقصى تقدير.

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