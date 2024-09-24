إعلام عبري: 40 ألف مقاتل بالجولان من سوريا والعراق واليمن ينتظرون دعوة نصر الله

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان وينتظرون دعوة نصر الله للقتال.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إنه رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا.

وأكد مسؤول أمني رفيع، أن وجود المقاتلين أمر خطير، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتدخل بسوريا ليوضح للرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يقبل وجودهم بهذا المكان.

ولفتت مصادر أمنية، إلى أن نقل الضغط إلى حزب الله يوضح أن إسرائيل تخلت عن محاولة إسقاط حماس واستعادة الأسرى.

وذكر مصدر أمني رفيع، أنه لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

وشدد المسؤول الأمني على ضرورة عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية، إلى أن حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين ينتقدون قرار القيادتين العسكرية والسياسية الفصل بشكل مصطنع بين جبهتي الشمال والجنوب.

وأوضح مصدر أمني، أن إسرائيل في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكنها العمل في جبهة واحدة.