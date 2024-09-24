عبد العاطي يجتمع مع نظيره البولندي في نيويورك

وكالات

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية، لقاءً في نيويورك مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الثلاثاء، خلال حضورهما فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز عبد العاطي التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مبدياً تطلع مصر للدعم البولندي في استمرارية وتطوير هذه العلاقات، خاصة مع تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025، معرباً عن اهتمام مصر بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين والمقرر أن تستضيفها القاهرة، وكذلك عقد الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في وارسو والمقررة في ديسمبر القادم، خاصة بعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما توفره من حوافز وضمانات للاستثمارات الأوروبية في مصر.

وأشار وزير الخارجية إلى نجاح التجارب الاستثمارية البولندية في مصر، معرباً عن التطلع في أن يتم التوسع بشأنها من خلال إقامة منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أكد الاهتمام بزيادة معدلات السياحة البولندية التي تمثل جزءاً كبيراً من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر.

كما تم التطرق إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عبر عبد العاطي عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضية، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بإجمالي مليار يورو، وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي 4 مليار يورو.